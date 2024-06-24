Лавров заявил об отсутствии обращений к России по второй конференции по Украине

Лавров: обращений к России по второй конференции по Украине не было

Обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Говоря о планах, которые анонсируются, провести вторую конференцию в развитии этой сходки в Бюргенштоке, могу только [сказать], что все формулировки, которые мы слышим — а мы слышим то, что говорят публично, — никаких обращений к нам не было», — заявил глава МИД.

Лавров также заявил, что Россия не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине.

Ранее глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.