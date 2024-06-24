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19:07, 24 июня 2024Мир

Лавров опроверг ведение «подпольных переговоров» с Западом по Украине

Лавров: Россия не ведет с Западом подпольных переговоров по Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва ни с кем не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе», — сказал российский министр, также напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский «запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией».

Ранее глава британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал западные государства начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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