Лавров: Россия не ведет с Западом подпольных переговоров по Украине

Москва ни с кем не ведет подпольных переговоров по завершению конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведем, переговоры Запад отказывается организовывать на справедливой основе», — сказал российский министр, также напомнив, что президент Украины Владимир Зеленский «запретил всему украинскому руководству вести переговоры с Российской Федерацией».

Ранее глава британской правой партии Reform UK Найджел Фараж призвал западные государства начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.