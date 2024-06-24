В Британии призвал Запад начать переговоры с Россией по Украине

Лидер партии Reform UK Фараж призвал Запад к переговорам с Россией по Украине

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выступил с призывом к западным государствам начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета The Times.

«Я чувствую, что война зашла в тупик. Никакие вразумительные переговоры не ведутся. Даже если переговоры с целью найти мирное [решение] провалятся, я думаю, что лучше вести такие переговоры, чем отказываться от них», — заявил он, отметив, что в ходе военных действий на Украине уже погибло огромное количество человек.

Политик возложил вину за начало данного конфликта на Запад, который долгое время «идиотским способом» провоцировал российского президента Владимира Путина, расширяя НАТО и Евросоюз на восток.

Фараж отметил, что является сторонником выделения Киеву военной помощи, однако признал, что санкции против Москвы навредили США и Европе, а также подтолкнули Россию к сближению с Китаем.

Ранее экс-советник по национальной безопасности при президенте США Роберт О'Брайен призвал ужесточить санкции против России.