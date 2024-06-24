В США призвали ужесточить санкции против России ради Украины

Экс-советник Трампа О'Брайен призвал усилить санкции против России ради Украины

Советник по национальной безопасности при бывшем президенте США Дональде Трампе Роберт О'Брайен призвал ужесточить санкции против России. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS.

О'Брайен призвал усилить санкции против России, чтобы остановить конфликт на Украине. «Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», — призвал экс-советник Трампа.

При этом О'Брайен раскритиковал действия текущего президента США Джо Байдена, обвинив его в использовании полумер на Украине.

Ранее Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Он также заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну.

