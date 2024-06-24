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01:22, 24 июня 2024Мир

В США призвали ужесточить санкции против России ради Украины

Экс-советник Трампа О'Брайен призвал усилить санкции против России ради Украины

Фото: Unsplash

Советник по национальной безопасности при бывшем президенте США Дональде Трампе Роберт О'Брайен призвал ужесточить санкции против России. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS.

О'Брайен призвал усилить санкции против России, чтобы остановить конфликт на Украине. «Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», — призвал экс-советник Трампа.

При этом О'Брайен раскритиковал действия текущего президента США Джо Байдена, обвинив его в использовании полумер на Украине.

Ранее Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Он также заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну.

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      Марина Совина
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