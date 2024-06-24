В США призвали ужесточить санкции против России ради Украины

Советник по национальной безопасности при бывшем президенте США Дональде Трампе Роберт О'Брайен призвал ужесточить санкции против России. Об этом он высказался в интервью телеканалу CBS.
О'Брайен призвал усилить санкции против России, чтобы остановить конфликт на Украине. «Нам нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров, сделать это можно... введя масштабные санкции против русских», — призвал экс-советник Трампа.
При этом О'Брайен раскритиковал действия текущего президента США Джо Байдена, обвинив его в использовании полумер на Украине.
Ранее Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Он также заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну.