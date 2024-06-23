Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 23 июня 2024Мир

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Трамп пообещал уладить конфликт на Украине до инаугурации в случае победы
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официального вступления в должность главы Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, бывший американский лидер пообещал предотвратить третью мировую войну.

Ранее стало известно, что избиратели Демократической партии недовольны политикой Джо Байдена. Также более 650 тысяч демократов проголосовали против него за последние четыре месяца. В частности, избиратели предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые протестовали посредством пустых бюллетеней, голосов за других кандидатов и так далее.

Проведение президентских выборов в США запланировано на 5 ноября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украину могло попасть сербское оружие почти на миллиард долларов. Как это прокомментировал президент Вучич?

      Экономист рассказала о налоговых льготах для российских пенсионеров

      Трамп обвинил Байдена во втягивании США в третью мировую войну

      Российские боевые машины оснастили «Накидками»

      Раскрыты последствия вступления Украины в Евросоюз

      Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

      В США уличили правительство в военной помощи «Азову» еще до снятия запрета

      Стас Барецкий поджег себя на съемках

      В Германии призвали ввести условие для пребывания украинцев в стране

      Психолог раскрыла главные ошибки женщин в отношениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше