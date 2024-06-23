Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

Трамп пообещал уладить конфликт на Украине до инаугурации в случае победы

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) пообещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до официального вступления в должность главы Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, бывший американский лидер пообещал предотвратить третью мировую войну.

Ранее стало известно, что избиратели Демократической партии недовольны политикой Джо Байдена. Также более 650 тысяч демократов проголосовали против него за последние четыре месяца. В частности, избиратели предпочитали ставить графу «против всех», а некоторые протестовали посредством пустых бюллетеней, голосов за других кандидатов и так далее.

Проведение президентских выборов в США запланировано на 5 ноября 2024 года.