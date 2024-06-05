В США оценили настроения избирателей Байдена

Politico: избиратели Байдена недовольны его политикой

Избиратели Демократической партии недовольны политикой действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

«Почти каждый бюллетень, заполненный на президентских праймериз Демократической партии, содержал в себе посыл для Байдена: часть избирателей им недовольна», — передает агентство.

Также более 650 тысяч демократов проголосовали против Байдена за последние четыре месяца. В частности, некоторые избиратели предпочитали ставить графу «против всех», а другие протестовали в других штатах посредством пустых бюллетеней, голосов за других кандидатов и другими способами.

Авторы материала отмечают, что в совокупности сотни тысяч голосов протеста «подчеркивают политическую слабость Байдена» за пять месяцев до выборов, которые пройдут 5 ноября.

31 мая стало известно, что обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу может привести к мобилизации республиканцев, что повлияет на исход президентских выборов.