В США назвали влияние приговора Трампу на его шансы переизбраться

Politico: приговор Трампу приведет к мобилизации республиканцев

Обвинительный приговор экс-президенту США Дональду Трампу может привести к мобилизации республиканцев, что повлияет на исход президентских выборов 5 ноября. Об этом сообщает газета Politico.

«Если выборы в конечном итоге сведутся для Трампа к повышению базовой явки (что сработало для него в 2016 году, но не сработало четыре года спустя), осуждение может послужить стимулом для избирателей», — отмечается в материале издания.

Однако авторы подчеркивают, что на данный момент слишком рано делать выводы о влиянии судебного процесса на выборы. Еще до вынесения вердикта около шести процентов сторонников Трампа утверждали, что могут не проголосовать за него из-за результатов судебного разбирательства.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

Кроме того, через несколько минут после оглашения вердикта жюри присяжных сайт предвыборного штаба Трампа начал перенаправлять на страницу сбора средств, где написано, что тот является политическим заключенным. Сам политик в ответ на приговор сказал, что настоящим вердиктом будут президентские выборы.