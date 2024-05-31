Присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе

Присяжные признали Трампа виновным по уголовному делу о выплатах порноактрисе

Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает CNN.

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Экс-президент назвал судебный процесс против него позором и сфальсифицированным процессом.

Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, которые состоятся в ноябре. В стране против политика возбуждено несколько уголовных дел: о подкупе порноактрисы, о незаконном хранении секретных документов, а также два дела, связанных с вмешательством в президентские выборы 2020 года.