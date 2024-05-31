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03:56, 31 мая 2024Мир

Трамп объявил себя политзаключенным

Штаб Трампа объявил его политическим заключенным

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Через несколько минут после оглашения вердикта жюри присяжных, сайт предвыборного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа начал перенаправлять на страницу сбора средств, где написано, что он является политическим заключенным. Об этом сообщает Politico.

«Меня только что признали виновным в сфальсифицированном судебном процессе, который является политической охотой на ведьм: я не сделал ничего плохо! Они провели обыск в моем доме, арестовали меня, сделали мою фотографию. И сейчас они признали меня виновным!» — говорится в публикации.

The New York Times сообщила, что вскоре сайт перестал загружаться. В предвыборном штабе Трампа объяснили это большим наплывом посетителей.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

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      Сергей Грехов
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