Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 31 мая 2024Мир

Трамп резко высказался о решении жюри присяжных

Трамп назвал позором решение жюри присяжных о признании его виновным
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп резко высказался о решении жюри присяжных, которые признали его виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Он назвал его позором и фальсификацией Об этом сообщает CNN.

«Мы не сделали ничего плохого. Я невиновный человек», — заявил Трамп после выхода из зала суда.

Политик добавил, что «настоящий вердикт будет вынесен народом 5 ноября», имея в виду выборы президента США. «Они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло», — подчеркнул он.

Трамп обвинил окружного прокурора Манхэттена и администрацию действующего американского лидера Джо Байдена, которые, по его утверждению, повлияли на это дело.

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

      Во Франции оценили последствия решения Макрона отправить инструкторов на Украину

      Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа

      Названо число живущих в бедности украинцев

      Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

      В США призвали начать переговоры с Путиным

      США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

      Путин с бокалом шампанского поздравил получивших госнаграды

      В Конгрессе высказались о решении Байдена разрешить удары по России

      Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше