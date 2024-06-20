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09:23, 20 июня 2024Бывший СССР

Киев обвинил Москву в попытке сорвать второй украинский саммит

Глава ОП Украины Ермак обвинил Москву в попытке сорвать второй саммит мира

Фото: Urs Flueeler / Pool / Reuters

Россия намерена мешать проведению второго украинского саммита мира. В попытке сорвать подготовку Киева к новой мирной конференции Москву обвинил в Telegram глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

«Подготовка ко второму саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого саммита», — заявил руководитель ОП.

Он объяснил, что такое стремление продиктовано якобы недовольством России поддержкой украинской мирной формулы странами Глобального Юга.

Ранее бывший замглавы МИД Швейцарии Жорж Мартен назвал швейцарский саммит по Украине бесполезным, так как на нем не шла речь о мире. По словам дипломата, конференция не имела смысла, поскольку прошла без участия России.

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      Глеб Палехов
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