В Швейцарии заявили о бесполезности состоявшейся конференции по Украине

Экс-замглавы МИД Швейцарии Мартен: на конференции по Украине не было речи о мире

Конференция по Украине в Швейцарии, которая прошла с 15 по 16 июня, была бесполезной, так как на ней не шло речи о мире. Об этом заявил бывший замглавы МИД конфедерации Жорж Мартен в интервью газете Blick.

«О "мирной конференции" никогда не было и речи. В лучшем случае — "конференция по украинскому мирному предложению". Но даже это ложь!» — рассказал экс-дипломат.

В частности, Мартен подчеркнул, что конференция не имела смысла, так как на ней отсутствовала Россия.

По его словам, Украина поставила Швейцарию в «неудобное положение», так как Киев изначально не рассматривал встречу как способ поиска мирного урегулирования.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что швейцарские власти не выходили на связь с посольством России после саммита по Украине.