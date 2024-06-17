Швейцария не связалась с Россией после мирного саммита по Украине

Швейцария не выходила на связь с посольством РФ после мирного саммита на Украине

Швейцарские власти не выходили на связь с посольством России после мирного саммита по Украине 15-16 июня, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Швейцарии Владимир Хохлов. Его цитирует РИА Новости.

«К настоящему моменту власти Швейцарии с посольством России в Берне по данному вопросу не связывались», — сказал дипломат.

Накануне встречи в Швейцарии российский лидер Владимир Путин рассказал об условиях, при которых Москва немедленно прекратит боевые действия на Украине. Такими условиями он назвал начало вывода украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официальный отказ Украины от вступления в НАТО.