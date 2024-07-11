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04:49, 11 июля 2024Мир

МИД заявил о недопустимости ультиматумов на саммитах по Украине

МИД: на новый саммит по Украине проталкивают ультимативную «формулу Зеленского»

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Россия не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Москва наблюдает попытки поднять на будущих встречах «ультимативную “формулу Зеленского”».

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — сказал Галузин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.

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      Евгений Силаев
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