МИД заявил о недопустимости ультиматумов на саммитах по Украине

МИД: на новый саммит по Украине проталкивают ультимативную «формулу Зеленского»

Россия не приемлет ультиматумы на мирных саммитах по Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Москва наблюдает попытки поднять на будущих встречах «ультимативную “формулу Зеленского”».

«Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся», — сказал Галузин.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обращений к России по поводу проведения второй мирной конференции по конфликту на Украине на данный момент не было.

20 июня глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обвинил Россию в том, что она якобы предпринимает попытки помешать проведению второго украинского саммита мира.