«Он действительно не понимает». Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа

Зеленский обвинил Трампа в непонимании происходящего на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не понимает, каково положение дел на Украине. В этом его обвинил украинский глава Владимир Зеленский в интервью BBC.

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Зеленский признал, что в случае переизбрания Трампа на пост главы государства Киеву предстоит «тяжелая работа», однако политик подчеркнул, что он и его команда «трудолюбивы», так что смогут справиться с этим. Он добавил, что готов работать с любым человеком, который окажется у власти в США.

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В случае победы Трамп пообещал обсудить конфликт на Украине лично с Путиным

В случае победы на предстоящих выборах лидер Республиканской партии Дональд Трамп пообещал обсудить урегулирование на Украине лично с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, выдвинутый в качестве вице-президента Трампа.

Он подчеркнул, что политик намерен провести переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы прийти к его мирному разрешению. Это позволит избежать риска начала ядерной войны, отметил Вэнс.

Также в рамках предвыборной кампании Трамп в очередной раз повторил, что сумеет добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом за 24 часа. Впервые он заявил об этом еще в 2023 году, подчеркнув, что после победы на выборах сможет договориться с главами обоих государств в ходе личной встречи.

Назначение Вэнса на пост вице-президента Трампа возобновило страхи Киева насчет помощи США

Несколько дней назад сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально согласился на выдвижение в качестве вице-президента США вместе с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом. Эта новость возобновила опасения Киева о сокращении военной и финансовой поддержки США после прихода к власти нового руководства.

Свой выбор кандидат в президенты США объяснил тем, что Вэнс — пример энергичного молодого политика, который в свои 39 лет сумел многого достичь. Трамп высоко оценил его ораторские способности и красноречие, которые в будущем помогут привлечь еще больше сторонников.

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Вэнс отличается от других кандидатов нестандартной позицией по конфликту на Украине, высказанной еще в 2022 году. Тогда политик подчеркнул, что судьба Украины интересует его не так сильно, как судьба собственной страны.

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Ранее в Киеве высказали надежду на изменение мнения Джея Ди Вэнса о помощи Украине. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.