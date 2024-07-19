Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:03, 19 июля 2024Бывший СССР

«Он действительно не понимает». Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа

Зеленский обвинил Трампа в непонимании происходящего на Украине

Фото: Hollie Adams / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не понимает, каково положение дел на Украине. В этом его обвинил украинский глава Владимир Зеленский в интервью BBC.

Возможно, он действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский признал, что в случае переизбрания Трампа на пост главы государства Киеву предстоит «тяжелая работа», однако политик подчеркнул, что он и его команда «трудолюбивы», так что смогут справиться с этим. Он добавил, что готов работать с любым человеком, который окажется у власти в США.

Фото: Carlos Barria / Reuters

В случае победы Трамп пообещал обсудить конфликт на Украине лично с Путиным

В случае победы на предстоящих выборах лидер Республиканской партии Дональд Трамп пообещал обсудить урегулирование на Украине лично с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сенатор Джеймс Дэвид Вэнс, выдвинутый в качестве вице-президента Трампа.

Он подчеркнул, что политик намерен провести переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы прийти к его мирному разрешению. Это позволит избежать риска начала ядерной войны, отметил Вэнс.

Также в рамках предвыборной кампании Трамп в очередной раз повторил, что сумеет добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом за 24 часа. Впервые он заявил об этом еще в 2023 году, подчеркнув, что после победы на выборах сможет договориться с главами обоих государств в ходе личной встречи.

Материалы по теме:
«Он решит эту проблему». Орбан раскрыл планы Трампа по Украине в случае избрания его президентом
«Он решит эту проблему». Орбан раскрыл планы Трампа по Украине в случае избрания его президентом
12 июля 2024
«Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?
«Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?
17 июля 2024
«Байден идет к третьей мировой войне» Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
«Байден идет к третьей мировой войне»Что думает о конфликте на Украине кандидат Трампа в вице-президенты США?
18 июля 2024

Назначение Вэнса на пост вице-президента Трампа возобновило страхи Киева насчет помощи США

Несколько дней назад сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально согласился на выдвижение в качестве вице-президента США вместе с лидером Республиканской партии Дональдом Трампом. Эта новость возобновила опасения Киева о сокращении военной и финансовой поддержки США после прихода к власти нового руководства.

Свой выбор кандидат в президенты США объяснил тем, что Вэнс — пример энергичного молодого политика, который в свои 39 лет сумел многого достичь. Трамп высоко оценил его ораторские способности и красноречие, которые в будущем помогут привлечь еще больше сторонников.

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Вэнс отличается от других кандидатов нестандартной позицией по конфликту на Украине, высказанной еще в 2022 году. Тогда политик подчеркнул, что судьба Украины интересует его не так сильно, как судьба собственной страны.

Мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной

Джеймс Дэвид Вэнскандидат на должность вице-президента Дональда Трампа

Ранее в Киеве высказали надежду на изменение мнения Джея Ди Вэнса о помощи Украине. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Анисеева
      Обсудить
      Последние новости

      «Он действительно не понимает». Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа

      Microsoft сообщила о стабилизации работы после сбоя

      ВСУ атаковали Луганск американскими ракетами

      Водители и четверо пассажиров Mercedes стали жертвами ДТП на российской трассе

      Экипаж российского самолета снял на видео «свет Будды»

      В строительстве забора на границе России с Финляндией увидели риски для экологии

      Следователи запросили арест напавших на депутата Госдумы в Самаре мигрантов

      На российском пляже задержали мигранта со спущенными штанами

      Австралиец пожертвовал пальцем ради участия в Олимпийских играх

      Труд и отдых водителей большегрузов защитят особым реестром

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше