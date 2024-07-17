Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 17 июля 2024Бывший СССР

В Киеве понадеялись на изменение мнения Вэнса о помощи Украине

Депутат Рады Мережко: сенатор Вэнс может изменить мнение о помощи Украине
Джеймс Дэвид Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс. Фото: Gaelen Morse / Reuters

Кандидат на должность вице-президента, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс может изменить мнение о помощи Украине. На это понадеялся Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает газета Politico.

«Его взгляды могут измениться и по международным вопросам», — заявил он.

Вэнс превратился из яростного критика кандидата в президенты США Дональда Трампа в его сторонника, отметил Мережко. По его мнению, это говорит о том, что сенатора можно убедить и в других вопросах, включая помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Украина недовольна выбором Трампа кандидата на должность вице-президента. Как отмечалось, правительство президента Украины Владимира Зеленского настроено работать с любым главой США, несмотря на возможное недовольство в Киеве победой бывшего американского лидера.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет ВВС Британии заметили над Харьковом. Он пропал с радара спустя семь часов

      Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

      Россия стала ввозить меньше вина из Европы

      «Санкции не сработали». Голландская журналистка переехала в Россию и восхитилась изобилием в магазинах

      Россиянин надругался над несовершеннолетними в квартире

      Известная 59-летняя модель поделилась откровенным фото

      Трамп заявил об ухудшении позиций США в мире из-за санкций

      «Закон Родченкова» поставил под угрозу Олимпийские игры в США

      Посольство России заявило об изучении причастности Украины к крушению МН17

      Европу предупредили о планах стран Балтии оставить её без российской рыбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше