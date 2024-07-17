В Киеве понадеялись на изменение мнения Вэнса о помощи Украине

Депутат Рады Мережко: сенатор Вэнс может изменить мнение о помощи Украине

Кандидат на должность вице-президента, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс может изменить мнение о помощи Украине. На это понадеялся Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает газета Politico.

«Его взгляды могут измениться и по международным вопросам», — заявил он.

Вэнс превратился из яростного критика кандидата в президенты США Дональда Трампа в его сторонника, отметил Мережко. По его мнению, это говорит о том, что сенатора можно убедить и в других вопросах, включая помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Украина недовольна выбором Трампа кандидата на должность вице-президента. Как отмечалось, правительство президента Украины Владимира Зеленского настроено работать с любым главой США, несмотря на возможное недовольство в Киеве победой бывшего американского лидера.