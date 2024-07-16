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19:49, 16 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о недовольстве Украины выбором Трампа кандидата в вице-президенты

Time: Украина недовольна кандидатом в вице-президенты, которого выбрал Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина недовольна выбором бывшего американского президента Дональда Трампа сенатора Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента. Об этом со ссылкой на источники в Киеве сообщает издание Time.

«Это плохо», — приводятся в публикации слова высокопоставленного украинского чиновника.

При этом, как стало известно изданию, правительство президента Украины Владимира Зеленского настроено работать с любым американским лидером, несмотря на возможное недовольство в Киеве победой Трампа.

Ранее Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине. По его мнению, если Трамп победит на выборах и договорится о мире на условиях президента России Владимира Путина, то уровень влияния Штатов снизится.

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      Глеб Палехов
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