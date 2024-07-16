Кандидат Трампа в вице-президенты США заявил о безразличии к судьбе Украины

Кандидат в вице-президенты США Вэнс заявлял, что ему безразлична судьба Украины

Предложенный кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом вице-президент США Джей Дэвид Вэнс заявлял, что ему безразлична судьба Украины. Слова политика приводит газета The New York Times.

«Мне действительно все равно, что так или иначе произойдет с Украиной», — сказал Вэнс в интервью 2022 года.

Издание также отмечает, что Вэнс последовательно выступал за прекращение боевых действий, начало переговоров с Россией и прекращение всякой военной помощи Украине.

Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине в случае победы на предстоящих выборах.