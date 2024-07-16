Трамп пообещал поговорить с Россией об Украине после победы на выборах

Вэнс: Трамп обсудит с РФ урегулирование конфликта на Украине в случае победы

Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с Россией урегулирование конфликта на Украине в случае победы на предстоящих выборах. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, политик пообещал провести переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы быстро разобраться с этой проблемой и сфокусироваться на «реальной» — Китае. Вэнс полагает, что это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны.

В конце июня Трамп заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт еще до начала президентского срока, если одержит победу на выборах.

В мае стало известно, что экс-глава США разработал детальный план по мирному завершению российско-украинского конфликта. Однако он отказался раскрывать детали до президентских выборов, которые состоятся в ноябре.