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06:59, 28 июня 2024Мир

Трамп вновь пообещал положить конец конфликту на Украине

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. С соответствующим утверждением он выступил в ходе дебатов в Атланте.

Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей. «Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — пообещал Трамп.

В 2023 году политик заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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      Марина Совина
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