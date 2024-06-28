Трамп вновь пообещал положить конец конфликту на Украине

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. С соответствующим утверждением он выступил в ходе дебатов в Атланте.

Он отметил, что российско-украинский конфликт приводит к «глупой и бессмысленной» гибели людей. «Я решу этот вопрос — и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом», — пообещал Трамп.

В 2023 году политик заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, Трамп сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.