«Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?

Экс-подполковник Расмуссен: Трамп посылает четкий сигнал Украине выбором Вэнса

Экс-президент США Дональд Трамп посылает четкий сигнал Украине номинацией сенатора Джэя Дэвида Вэнса на должность кандидата в вице-президенты, так как тот выступает за урегулирование конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Сенатор Вэнс — прагматик и реалист (...). Он не раз заявлял, что Киеву придется принять территориальные изменения для разрешения конфликта. Он также знает, что [на Украине] уничтожаются целые поколения и необходимо положить конец боевым действиям Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

При этом Расмуссен подчеркнул, что перед Трампом стоит задача заручиться поддержкой в американской элите, где до сих пор преобладают взгляды неоконсерваторов. Поэтому ему нужен союзник, который будет разделять общий подход во внешней политике в том числе по возможным переговорам с Россией.

Москва не видит на Украине никого, с кем можно вести переговоры, и понимает, что Вашингтон является ключевым субъектом переговоров. (...) Очевидно, что Трамп посылает четкий сигнал [о возможности прямых переговоров] как в своих заявлениях, так и в выборе сенатора Вэнса Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Вэнс — один из немногих понимающих войну политиков

Расмуссен добавил, что выбор Трампа кандидатуры Вэнса на пост вице-президента во многом обусловлен его происхождением и военным прошлым.

Он морской пехотинец и воевал в Ираке, поэтому является одним из немногих политиков, которые имеют истинное понимание войны Эрл Расмуссен подполковник армии США в отставке

Аналитик напомнил, что кандидат в вице-президенты также родом из бедной семьи Среднего Запада и он является символом среднестатистического американского рабочего. По его мнению, Вэнс как личность отражает настрой Трампа на разворот от активной внешней политики к решению внутренних проблем и это также говорит о планах отказаться от военной помощи Украине.

Украина недовольна выбором Трампа кандидата в вице-президенты

16 июля издание Time со ссылкой на источники сообщило, что Украина недовольна выбором Трампа сенатора Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента.

В частности, один из высокопоставленных украинских чиновников назвал решение республиканского кандидата плохим.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Однако глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко выразил надежду, что «взгляды Вэнса могут измениться и по международным вопросам».

Аналогичную оценку дали и чиновники стран Европейского союза. По данным Politico, они «обеспокоены изоляционизмом Вэнса и его предыдущим противодействием помощи Украине». При этом они надеются, что влияние возможного будущего вице-президента США на внешнюю политику будет минимальным.