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10:07, 17 июля 2024Мир

В ЕС обеспокоились позицией кандидата в вице-президенты США по Украине

Politico: ЕС обеспокоился изоляционизмом Вэнса и противодействием помощи Киеву

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) обеспокоились позицией по Украине кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса, выдвинутого экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Как и многие, мы обеспокоены его изоляционизмом и предыдущим противодействием помощи Украине. Но это ничем не отличается от [позиции] самого Трампа, так что принципиальной разницы мало», — рассказал изданию европейский дипломат на условиях анонимности.

По словам источника, многие «цеплялись» за идею, что именно Трамп, а не его вице-президент, будет принимать ключевые внешнеполитические решения, и что Вэнс «не будет обладать таким влиянием, как его могущественные предшественники, такие как Дик Чейни или Джо Байден». При этом дипломат подчеркнул, что такая ситуация маловероятна.

Ранее Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что надеется на изменение позиции Вэнса в отношении помощи Украины. По мнению Мережко, тот факт, что Вэнс превратился из яростного критика кандидата в президенты США Трампа в его сторонника, говорит, что сенатора можно убедить и в других вопросах, включая поддержку Киева.

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      Лина Пивоварова
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