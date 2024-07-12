«Он решит эту проблему». Орбан раскрыл планы Трампа по Украине в случае избрания его президентом

Премьер Венгрии Орбан заявил о намерении Трампа добиться мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках так называемой мирной миссии встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции во Флориде, где они обсудили ситуацию на Украине. После переговоров он раскрыл на странице в X планы кандидата в президенты США по урегулированию конфликта.

Для меня было честью сегодня посетить Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость: он решит эту проблему! Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Встречу также прокомментировал Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он призвал к быстрому достижению мира.

«Должен быть мир, и быстро. Слишком многих людей не стало в результате конфликта, который вообще не должен был начинаться», — заявил Трамп.

Отмечается, что политики провели переговоры после саммита НАТО, состоявшегося в Вашингтоне.

Виктор Орбан Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Венгрии назвали Трампа шансом для мира на Украине

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт видит возможное возвращение Трампа к должности как шанс для установления мира на Украине.

«Думаю, для того чтобы заставить Москву и Киев хотя бы приступить к переговорам, потребуется очень сильное внешнее воздействие. Кто сможет сделать это? Только Трамп, если его вновь изберут президентом», — поделился мнением дипломат.

Сам Трамп до этого заявлял, что сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, политик сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «У каждого из них есть свои слабости и сильные стороны», — отметил он.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине

В конце июня был обнародован план двух ключевых советников Трампа по завершению конфликта на Украине. Согласно их предложению, Вашингтон увеличит военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии вступления Киева в переговоры с Москвой «на основании имеющейся линии фронта». При этом отказ Украины от них будет, напротив, означать прекращение любой поддержки со стороны США.

Также США могут выставить условия России. План предусматривает, что категорический отказ России от переговоров приведет к увеличению военной помощи ВСУ.

На публикацию отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин открыт для переговоров и РФ примет план, который будет отражать все нюансы и «реальное положение дел на местах».