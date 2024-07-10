Венгрия назвала Трампа шансом для мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт видит Трампа как шанс для мира на Украине

Будапешт видит возможное возвращение к должности экс-президента США Дональда Трампа как «шанс для установления мира» на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его слова передает Reuters.

«Думаю, для того чтобы заставить Москву и Киев хотя бы приступить к переговорам, потребуется очень сильное внешнее воздействие. Кто сможет сделать это? Только Трамп, если его вновь изберут президентом», — сказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает потенциальную победу Трампа на выборах «шансом для мира». Он добавил, что в этом случае есть «также шанс на установление хороших отношений между США и Венгрией».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией. По его словам, украинский конфликт может быть разрешен только мирным путем. «А для этого нужно, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты и чтобы тех, кто участвует в диалоге, не подвергали нападкам, потому что без диалога и возобновления дипломатических каналов связи найти решение будет невозможно», — указал глава венгерской дипломатии.