Венгрия на саммите НАТО призвала не подвергать Россию нападкам

Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией

Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией. Об этом в видеообращении на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, украинский конфликт может быть разрешен только мирным путем. «А для этого нужно, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты и чтобы тех, кто участвует в диалоге, не подвергали нападкам, потому что без диалога и возобновления дипломатических каналов связи найти решение будет невозможно», — поведал глава венгерской дипломатии.

Сийярто сопровождает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите НАТО, который проходит 9-10 июля в Вашингтоне.