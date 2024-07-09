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00:22, 10 июля 2024Мир

Венгрия на саммите НАТО призвала не подвергать Россию нападкам

Сийярто: Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией

Венгрия выступит на саммите НАТО за сохранение каналов связи с Россией. Об этом в видеообращении на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, украинский конфликт может быть разрешен только мирным путем. «А для этого нужно, чтобы дипломатические каналы были вновь открыты и чтобы тех, кто участвует в диалоге, не подвергали нападкам, потому что без диалога и возобновления дипломатических каналов связи найти решение будет невозможно», — поведал глава венгерской дипломатии.

Сийярто сопровождает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите НАТО, который проходит 9-10 июля в Вашингтоне.

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      Марина Совина
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