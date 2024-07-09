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15:06, 9 июля 2024Мир

Венгрия высказалась об отправке своих военных на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не отправит своих военных на Украину
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary / KKM Sajto / Reuters

Будапешт не собирается отправлять свой военный контингент на Украину и не будет поставлять Киеву оружие. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Венгрия будет говорить это на саммите НАТО: на поле боя нет решения. Непонятно, как спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Но проекты резолюций саммита свидетельствуют о полном отсутствии понимания: НАТО начнет миссию по поддержке Украины. Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не отправляем военных и не финансируем Киев», — сказал дипломат.

Сийярто добавил, что «существует только один способ урегулировать конфликт на Украине, и это прекращение огня и проведение мирных переговоров». Он отметил, что эти шаги являются ключевыми для Будапешта в рамках «мирной миссии, ради продолжения проведения которой Венгрия отправилась на саммит НАТО».

Саммит НАТО проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Сообщалось, что в ходе мероприятия будет объявлено в том числе о новых мерах поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет максимально внимательно следить за саммитом.

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      Дарья Устьянцева
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