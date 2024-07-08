Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:04, 8 июля 2024Мир

В США заявили о планах создать новое командование НАТО по Украине

Белый дом: НАТО создаст новое командование по Украине в Германии

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

НАТО создаст новое командование по подготовке и снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое будет расположено в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщило, что будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах НАТО, прежде всего, в США, Франции и Германии, которые оказывают военную помощь Киеву. Подобная оценка была дана в связи с внутриполитическим кризисом во Франции и возможной победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах этого года.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе начали собирать доказательства применения Россией химоружия на СВО. В Минобороны назвали это фальсификацией

      «Свидание» двух зайцев попало в объектив фотоловушки

      Синяки и укусы на теле Билли Айлиш смутили фанатов

      Путин посмертно наградил попытавшегося обезвредить террориста в «Крокусе» россиянина

      Бастрыкин затребовал доклад о расследовании терактов в Дагестане

      Россиянка выиграла почти 2 миллиона рублей в лотерею

      Турист сбежал из больницы, угнал фургон и устроил ДТП

      Усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине назвали обреченными на провал

      В Совфеде предложили обязательную регистрацию SIM-боксов в качестве меры против мошенников

      В «Блокноте» впервые за 40 лет появилась проверка орфографии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше