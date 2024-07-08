В США заявили о планах создать новое командование НАТО по Украине

Белый дом: НАТО создаст новое командование по Украине в Германии

НАТО создаст новое командование по подготовке и снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое будет расположено в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Белый дом.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщило, что будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах НАТО, прежде всего, в США, Франции и Германии, которые оказывают военную помощь Киеву. Подобная оценка была дана в связи с внутриполитическим кризисом во Франции и возможной победой экс-президента США Дональда Трампа на выборах этого года.