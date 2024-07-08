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14:52, 8 июля 2024Мир

В США заявили об угрозе Украине из-за НАТО

WP: будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в НАТО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Будущее Украины находится под угрозой из-за разлада в странах НАТО, прежде всего, в США, Франции и Германии, которые оказывают военную помощь Киеву. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

В частности, авторы материала указывают на шаткое положение президента Франции Эммануэля Макрона из-за итогов досрочных парламентских выборов. Несмотря на третье место у критикующего украинское руководство «Национального объединения», партия Макрона не сможет сформировать правительство, и возможности французского лидера становятся ограниченными.

«Все эти потрясения — особенно плохие новости для Украины, чье непосредственное выживание и долгосрочные перспективы в определенной степени зависят от судьбы альянса», — отмечает издание.

Ранее Макрон отказался принять отставку премьер-министра Франции Габриэля Атталя. Президент попросил главу правительства остаться на посту, чтобы «обеспечить стабильность страны».

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      Максим Габриелян
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