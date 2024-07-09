В Кремле заявили о максимальном внимании к саммиту НАТО в Вашингтоне

Песков: РФ будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне

Россия будет максимально внимательно следить за стартующим саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что Североатлантический альянс — это альянс, который считает Россию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте на стороне Украины», — сказал он.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник разведки США Андреа Кендалл-Тейлор сказал, что многие лидеры стран-членов Североатлантического альянса ослаблены внутренними проблемами в предверии саммита НАТО в Вашингтоне. Отмечается, что внутренние потрясения затронули многих глав стран альянса, включая президента США Джо Байдена, провалившего предвыборные дебаты, президента Франции Эммануэля Макрона, чья политическая база была подорвана после парламентских выборов.