На Западе заявили о провале саммита НАТО еще до его начала

Bloomberg: лидеры стран НАТО ослаблены внутренними проблемами перед саммитом

Многие лидеры стран-членов Североатлантического альянса ослаблены внутренними проблемами в предверии саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом заявила бывший высокопоставленный сотрудник разведки США и действующий работник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, сообщает Bloomberg.

«Многие лидеры ослаблены внутренней аудиторией. Достоверность этих заявлений — а также сила и серьезность этих заявлений — будут подорваны тем, что происходит во многих западных столицах», — отметила она.

Как отмечает агентство, внутренние потрясения затронули многих глав стран альянса, включая президента США Джо Байдена, провалившего предвыборные дебаты, президента Франции Эммануэля Макрона, чья политическая база была подорвана после парламентских выборов, и канцлера Германии Олафа Шольца, осбабленного ужасающим результатом его партии на выборах в Европарламент.

«Пока что все указывает на то, что члены альянса не дадут [президенту Украины Владимиру] Зеленскому всего, чего он хочет. Хотя ожидается, что союзники предложат новые гарантии безопасности и некоторое оборудование ПВО, Зеленский не получит приз, который он хочет больше всего: официальное приглашение в НАТО», — говорится в материале.

Помимо Украины, основное внимание на саммите будет уделено Байдену, который в 81 год является единственным лидером НАТО старше самого альянса. Уточняется, что до своей ошибки на дебатах Байден надеялся, что саммит НАТО подчеркнет его успех в восстановлении союзнического единства после четырех беспокойных лет при бывшем президенте США Дональде Трампе и повысит его авторитет перед ноябрьскими выборами.

«НАТО не распадется, но есть вероятность, что оно будет становиться все менее и менее актуальным», — заключил директор Центра безопасности, дипломатии и стратегии Брюссельской школы управления Луис Саймон. Он подчеркнул, что альянс может пережить расколы среди европейских стран, но внутренние распри в США — «это совсем другая игра».

Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявил о расколе внутри НАТО. По его словам, альянс сейчас разделен, а результат саммита, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, неясен.