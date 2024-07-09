Американский эксперт заявил о расколе внутри НАТО

Американский эксперт Блэк: НАТО сейчас разделена, а результат саммита неясен

НАТО сейчас разделена, а результат саммита, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, неясен, заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан провел серию личных мирных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«По крайней мере, это потенциально может привести к переговорам о прекращении войны», — подчеркнул Блэк. Эксперт уточнил, что в предстоящем саммите примут участие представители Венгрии и Словакии — лидеры стран, выступающих за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем. При этом будут и представители Франции, Великобритании, Германии и США.

«Результат неясен», — спрогнозировал он и заявил о расколе внутри альянса.

Ранее стало известно, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине.