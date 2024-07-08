Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 8 июля 2024Мир

В США анонсировали несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО

Белый дом: на саммите НАТО будет несколько крупных объявлений о помощи Украине

Фото: Pixabay

На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, анонсировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, Североатлантический альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.

«Вы увидите объявления в плане воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы», — уточнил Кирби.

Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что принятие Украины в НАТО требует политической воли стран-участниц, которая на данный момент у них отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Беркович и Петрийчук осудили на шесть лет за оправдание терроризма. В их защиту выступали Ургант, Смехов и Райкин

      В Белгороде объявили ракетную опасность

      «Зенит» проиграл «Црвене Звезде» и упустил Летний Кубок

      ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино

      Ливни застали врасплох крупнейший город Индии

      В Минтруде назвали количество семей с правом забрать неиспользованный остаток маткапитала

      В двух российских регионах объявили угрозу атаки беспилотников

      Российские военные нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем

      В Белом доме раскрыли заключение невролога о возможных болезнях у Байдена

      В США анонсировали несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше