В США анонсировали несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО

Белый дом: на саммите НАТО будет несколько крупных объявлений о помощи Украине

На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, анонсировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, Североатлантический альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.

«Вы увидите объявления в плане воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы», — уточнил Кирби.

Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что принятие Украины в НАТО требует политической воли стран-участниц, которая на данный момент у них отсутствует.

