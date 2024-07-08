В США анонсировали несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне будет несколько крупных объявлений о помощи Украине, анонсировал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
По словам чиновника, Североатлантический альянс объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для поддержки Киева.
«Вы увидите объявления в плане воздушной обороны, средств сдерживания и относительно оборонно-промышленной базы», — уточнил Кирби.
Ранее директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что принятие Украины в НАТО требует политической воли стран-участниц, которая на данный момент у них отсутствует.