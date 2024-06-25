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10:39, 25 июня 2024Мир

Песков прокомментировал план советников Трампа по Украине

Песков: план советников Трампа по Украине должен учитывать ситуацию на фронте

Фото: Tom Brenner / Reuters

План советников кандидата в президенты США и экс-главы Белого дома Дональда Трампа по приведению Украины к мирным переговорам должен учитывать ситуацию на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и принятии во внимание реального положения дел на месте. Мы не знаем, о каком именно плане идет речь или что в нем излагается», — сказал он.

По его словам, Россия открыта к переговорам, но для оценки плана российской стороне сначала нужно с ним ознакомиться.

Агентство Reuters сообщило, что бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц представили план, согласно которому Киев получит больше американского оружия, только если вступит в переговоры. Флейца отметил, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что единственный человек, способный завершить конфликт на Украине, — Трамп. Политик подчеркнул, что в настоящее время Европе нужны такие политики, как Трамп, «которые встряхнут систему».

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      Семен Александров
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