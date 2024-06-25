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10:36, 25 июня 2024Мир

Трамп рассмотрел увеличение поставок американского оружия Украине

Reuters: советники Трампа представили план переговоров с увеличением помощи ВСУ

Фото: Tom Brenner / Reuters

Советники кандидата в президенты США Дональда Трампа представили ему план по завершению украинского конфликта, согласно которому Вашингтон увеличит военную помощь Вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии вступления Киева в переговоры с Москвой. Об этом пишет Reuters.

План, который подготовили бывшие ответственные секретари в Совете нацбезопасности США при Трампе Кит Келлог и Фред Флейц, предусматривает, что категорический отказ России от переговоров также приведет к увеличению военной помощи ВСУ.

В свою очередь, отказ Украины от мирных переговоров, которые планируется проводить на основании «имеющейся линии фронта», будет, напротив, означать прекращение любой поддержки со стороны США.

По словам Флейца, Трамп «не то чтобы согласился с каждым словом, но дал обратную связь, которую приятно было получить».

Ранее The Daily Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, сообщило, что политик может потребовать от союзников по НАТО увеличить минимальный порог расходов на оборону до трех процентов ВВП.

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      Глеб Бажуткин
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