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03:01, 4 мая 2024Мир

Стало известно о планах Трампа потребовать от членов НАТО увеличения расходов

Telegraph: Трамп потребует от членов НАТО поднять расходы на оборону до 3% ВВП

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае избрания может потребовать от союзников по НАТО увеличить минимальный порог расходов на оборону до трех процентов ВВП. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источник, близкий к политику.

Он пояснил, что встреча с президентом Польши Анджеем Дудой укрепила эту идею. Однако по возможному плану, при расчете размера вклада не будут учитываться расходы, которые должны быть направлены на военную помощь Украине.

«Его мысли склоняются к трем процентам, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине», — сказал собеседник газеты.

В феврале Трамп потребовал от стран НАТО тратить на оборону хотя бы два процента ВВП, чтобы США их защищали. Политик отметил, что он посмотрел на оборонные бюджеты каждой страны и сказал, что «никто не оплачивает счета».

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      Сергей Грехов
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