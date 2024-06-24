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08:10, 24 июня 2024Мир

Орбан назвал способного завершить конфликт на Украине человека

Орбан: Трамп — единственный человек, способный завершить конфликт на Украине
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Бывший президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп является единственным человеком, способным завершить конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит крупнейшая газета объединения Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Президент США — единственный человек во вселенной, который мог сделать два решающих звонка Киеву и Москве», — заявил Орбан, имея в виду кандидата на пост президента и экс-лидера США Трампа.

Европе нужны такие политики, как Трамп, «люди, которые встряхнут систему», считает премьер Венгрии. «Я на 100 процентов убежден в Дональде Трампе. Нет, на 101 процент. Главная причина — он был человеком мира. Он не начал ни одной войны», — сказал Орбан.

Ранее экс-президент США Трамп назвал премьер-министра Венгрии Орбана великим человеком. Он добавил, что «с нетерпением» ждет возможности снова тесно сотрудничать с политиком, если будет избран на второй срок по итогам предстоящих президентских выборов.

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      Лина Пивоварова
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