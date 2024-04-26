Трамп назвал Орбана великим

Трамп назвал премьера Венгрии Орбана великим человеком

Бывший президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим человеком, описывая свое сотрудничество с политиком. Об этом сообщает Reuters.

«Будучи президентом, я гордился тем, что работал с премьер-министром Орбаном, кстати, великим человеком, над продвижением ценностей и интересов наших двух стран», — отметил Трамп.

Экс-президент добавил, что «с нетерпением» ждет возможности снова тесно сотрудничать с премьер-министром, если будет избран на второй срок по итогам предстоящих президентских выборов в США.

25 апреля Орбан использовал предвыборный лозунг Трампа, призвав «сделать Америку снова великой» в ходе выступления на Конференции консервативных политических действий.