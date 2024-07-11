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18:59, 11 июля 2024Мир

«Россия представляет угрозу». Как прошел саммит НАТО и почему США снова отказались принимать Украину в альянс?

Политолог Константин Худолей: НАТО не будет включать Украину в периметр обороны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Nathan Howard / Reuters

Ключевым итогом прошедшего 9-11 июля саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне стало проявленное нежелание альянса предпринимать существенные шаги по членству Украины и включению страны в собственное пространство безопасности. В то же время страны НАТО приняли долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины для смягчения возможных последствий возвращения на пост бывшего президента США Дональда Трампа в результате выборов в ноябре. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

НАТО закрепила долгосрочную поддержку Украины

Ключевым решением саммита НАТО стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году.

В итоговую декларацию саммита были добавлены специальные заверения в долгосрочной поддержке Украины, включающие обязательства по предоставлению вооружений, а также по несению расходов на обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях мероприятия отказался давать гарантии долгосрочной помощи. По его словам, речь идет о попытках сделать поддержку Украины более предсказуемой и стабильной.

Гарантий нет, но, предоставляя НАТО эту роль [по координации военной помощи Украине], мы получим больше предсказуемости и меньше провалов

Йенс Столтенберггенеральный секретарь НАТО

В то же время, как полагает Константин Худолей, принятое решение не стоит считать декларативным. Политолог отметил закрепление финансовых обязательств на 2025 год и допустил ежегодный пересмотр выделяемой странами НАТО суммы.

Саммит не принес значимых изменений в вопросе членства Украины в НАТО

Одним из ключевых вопросов мероприятия стало обсуждение вступления Украины в НАТО. До начала мероприятия украинские власти неоднократно призывали к существенным шагам в данном вопросе: в частности, президент Украины Владимир Зеленский называл членство в альянсе одним из критериев «настоящей победы» страны в конфликте с Россией.

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В итоговую декларацию саммита был внесен пункт о «необратимом пути в альянс» Украины и поддержке страны в проведении необходимых реформ. Однако подчеркивается, что НАТО «будет в состоянии» пригласить Украину, только когда все страны-члены объединения согласятся с этим решением.

Будущее Украины — в НАТО

из итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне

Как отмечает Константин Худолей, фактически юбилейный саммит НАТО не принес существенных изменений в вопросе членства страны в организации. Политолог подчеркнул, что альянс сохранит военную поддержку Украины, но при этом не будет включать страну в собственное пространство безопасности.

Несмотря на все желание помочь Украине, США и их союзники не планируют включать Украину в периметр обороны Запада

Константин Худолейпрофессор факультета международных отношений СПбГУ

Страны НАТО пообещали предоставить Украине средства ПВО

В рамках саммита президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине «десятков западных систем ПВО» в качестве военной помощи альянса. Как стало известно, речь идет о поставках ракетных комплексов наземного базирования NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS, а также зенитных самоходных установок Gepard.

Фото: Yves Herman / Reuters

Как предположил Константин Худолей, подобные заявления лидеров НАТО свидетельствуют о приоритете военной поддержки Украины странами альянса. Эксперт отметил, что сложившаяся конъюнктура требует, прежде всего, предоставления Украине средств ПВО.

Сдерживание России осталось приоритетом НАТО

Военная помощь Украине обсуждалась и в более широком контексте сдерживания России. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала объявление России долгосрочной угрозой западному миру.

Всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится и в долгосрочной перспективе

из итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне

Беспокойство в альянсе вызвало также углубление отношений России и Белоруссии. Как утверждается, Белоруссия «продолжает способствовать» проведению специальной военной операции на Украине.

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Константин Худолей полагает, что принятые решения показывают готовность НАТО к сдерживанию России не только за счет Украины. Эксперт выделил вступление в альянс Финляндии и Швеции, а также соглашения об использовании США военных объектов на территории Финляндии.

Саммит НАТО стал подготовкой к возвращению Дональда Трампа

Саммит приобрел особую важность в связи с возможной победой бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Его потенциальный приход к власти вызывает опасения европейских политиков с учетом заявлений о пересмотре роли США в НАТО. В частности, издание Politico со ссылкой на источники сообщило о планах Трампа в случае избрания сократить передачу разведданных союзникам по блоку.

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Константин Худолей подчеркнул, что споры о роли США в НАТО идут с самого момента создания организации. Он упомянул споры между экс-президентом США Гарри Трумэном, при котором страна вступила в альянс, и Дином Ачесоном, занимавшим в его администрации пост госсекретаря и выступавшим против этого решения. Эксперт отметил, что американский лидер может значительно повлиять на степень взаимодействия США с альянсом.

Во всех этих спорах никто из нас не забывал, кто президент

Дин Ачесонбывший государственный секретарь США

Как отмечает политолог, после вступления бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в должность генсека НАТО в политике альянса все же возможны определенные тактические изменения при сохранении стратегической линии. Эксперт подчеркнул умение Рютте идти на компромиссы в сложных условиях формирования партийных коалиций.

Рютте известен как мастер компромиссов и поддерживает хорошие отношения и с Трампом тоже

Константин Худолейпрофессор факультета международных отношений СПбГУ
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      Юрий Леонов
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