Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

Премьер Эстонии Каллас: НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой. Соответствующий анонс она сделала на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой», — отметила Каллас.

Представитель Таллина также высказала мнение, что НАТО следует работать над «сдерживанием России».

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита отмечал, что непосредственной военной угрозы для НАТО Россия не представляет. Он объяснял, что в настоящее время российские войска полностью сосредоточены на Украине.