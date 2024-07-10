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20:01, 10 июля 2024Бывший СССР

Эстония анонсировала объявление России долгосрочной угрозой НАТО

Премьер Эстонии Каллас: НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой. Соответствующий анонс она сделала на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает РИА Новости.

«НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой», — отметила Каллас.

Представитель Таллина также высказала мнение, что НАТО следует работать над «сдерживанием России».

При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита отмечал, что непосредственной военной угрозы для НАТО Россия не представляет. Он объяснял, что в настоящее время российские войска полностью сосредоточены на Украине.

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      Екатерина Грищенко
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