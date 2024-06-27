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13:40, 27 июня 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии призвала НАТО сделать своей целью военную победу Киева

Премьер Эстонии Каллас: НАТО должна сделать своей целью военную победу Киева
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: IMAGO / Kira Hofmann / Globallookpress.com

НАТО должна сделать своей целью военную победу Киева в конфликте Украины и России. К этому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.

«Мы должны определить победу как нашу цель в войне, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель», — заявила глава правительства Эстонии.

Ранее СМИ сообщали, что Каллас сменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам. Однако впоследствии Каллас пояснила, что для этого ее сначала должны выдвинуть как кандидата.

27 июня премьер также прокомментировала статус проекта прибалтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По ее словам, Брюссель получил запрос о предоставлении средств на строительство укреплений.

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      Глеб Палехов
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