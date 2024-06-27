Премьер Эстонии призвала НАТО сделать своей целью военную победу Киева

Премьер Эстонии Каллас: НАТО должна сделать своей целью военную победу Киева

НАТО должна сделать своей целью военную победу Киева в конфликте Украины и России. К этому призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает РИА Новости.

«Мы должны определить победу как нашу цель в войне, потому что нельзя выиграть войну, если победа не определена как цель», — заявила глава правительства Эстонии.

Ранее СМИ сообщали, что Каллас сменит Жозепа Борреля на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам. Однако впоследствии Каллас пояснила, что для этого ее сначала должны выдвинуть как кандидата.

27 июня премьер также прокомментировала статус проекта прибалтийской линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. По ее словам, Брюссель получил запрос о предоставлении средств на строительство укреплений.