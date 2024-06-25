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15:48, 25 июня 2024Мир

Премьер Эстонии станет главой евродипломатии

DPA: премьер Эстонии Каллас получит пост главы внешнеполитической службы ЕС
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Urs Flueeler / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС), а экс-премьер Португалии Антониу Кошта станет главой Евросовета. Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает РИА Новости.

«Глава правительства Эстонии Кая Каллас получит пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Совета глав государств и правительств на следующие 2,5 года», — говорится в публикации.

Ранее авторы портала Euractiv заявили, что слишком жесткая позиция в отношении России помешает Каллас занять пост главы евродипломатии. Каллас на месте Борреля может уделять слишком много внимания конфронтации с Москвой, отмечает издание.

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      Глеб Бажуткин
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