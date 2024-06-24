Раскрыто препятствие на пути премьера Эстонии к посту главы евродипломатии

Euractiv: жесткая позиция в отношении России помешает Каллас занять пост Борреля

Сликшом жесткая позиция в отношении России помешает премьер-министру Эстонии Кае Каллас занять пост верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Премьер-министр Эстонии Кая Каллас упоминается в качестве нового главного дипломата ЕС в новом пакете высокопоставленных должностей, но ее жесткая позиция в отношении России остается для некоторых препятствием», — отмечается в материале.

Часть стран ЕС не разделяют точки зрения эстонского премьера на роль России в мире. Они опасаются, что Каллас на месте главы евродипломатии Борреля начнет слишком много внимания уделять Москве, а другим насущным внешнеполитическим вопросам — например, связанным с Африкой, Ближним Востоком и Южной Америкой — слишком мало.

19 июня Каллас оценила свои шансы стать главой евродипломатии по итогам неформального саммита ЕС 27--28 июня. Она заявила, что «настроена очень скептически».