Премьер Эстонии оценила шансы стать главой евродипломатии

Премьер Эстонии Каллас скептически оценила шансы стать главой дипломатии ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас скептически оценила шансы занять пост верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщает ERR.

Каллас прокомментировала шансы стать главой евродипломатии по итогам неформального саммита ЕС 27-28 июня. Она заявила, что сам факт рассмотрения кандидатуры из Эстонии уже является большой честью для страны.

«Я крайне скептически настроена», — подчеркнула эстонский премьер. При этом она добавила, что за время до выбора главы европейской дипломатии возможно любое развитие событий.

Ранее издание Politico назвало кандидатов на должность главы евродипломатии. Сообщается, что офис президента Франции Эммануэля Макрона рассматривает Каллас как преемника Борреля.