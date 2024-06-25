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17:43, 25 июня 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии ответила на сообщения о возможном назначении на пост главы дипломатии ЕС

Премьер Эстонии Каллас: я не стану главой дипломатии ЕС в ближайшее время

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не станет верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам в ближайшее время, сначала ее должны выдвинуть как кандидата. На сообщения о своем возможном назначении на пост главы дипломатии ЕС Каллас ответила в радиоэфире Vikerraadio, передает Posttimees.

«Если другие премьер-министры подумают, что я могу быть таким кандидатом, это будет большой честью и для меня, и для Эстонии. У Эстонии никогда не было возможности занять эту должность. Это большое дело. Но я никак не могу на это влиять», — заявила политик.

Она добавила, что в ближайшее время продолжит работать премьером, потому что 27 июня будут объявлены только кандидаты на должность главы дипломатии Евросоюза.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС), а экс-премьер Португалии Антониу Кошта станет главой Евросовета.

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      Глеб Палехов
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