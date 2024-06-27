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12:53, 27 июня 2024Мир

В Эстонии подтвердили план стран Балтии и Польши создать укрепления на границе с Россией

Премьер Эстонии Каллас: ЕС получил запрос по укреплениям на границе с Россией
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) получил запрос от стран Балтии и Польши о предоставлении средств на строительство укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Эту информацию подтвердила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы (страны Балтии и Польша — прим. "Ленты.ру") направили [в адрес ЕС] письмо, поскольку у нас есть общая граница с Россией и Белоруссией, есть угроза», — заявила Каллас.

Премьер Эстонии добавила, что Польше, Литве, Латвии и Эстонии «необходимо построить оборонную инфраструктуру на границе» с Белоруссией и Россией.

Ранее сообщалось, что страны Балтии и Польша призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, чтобы защититься от военной угрозы и «других вредных действий» со стороны Москвы.

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