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06:54, 27 июня 2024Мир

Страны Балтии захотели построить линию обороны у границы с Россией

Reuters: страны Балтии призвали построить линию обороны вдоль границы с Россией
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией. Об этом передает агентство Reuters.

В публикации уточняется, что таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны России.

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«Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС», — отмечается в письме стран Балтии руководству Евросоюза.

По мнению дипломатов, строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 километров потребует 2,5 миллиарда евро, или 2,67 миллиарда долларов. Линию обороны на восточной границе ЕС нужно сформировать в координации с НАТО, уверены страны-авторы инициативы.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Михаил Цымбалюк заявил о замечаниях к строительству укреплений на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что в ряде случаев стоимость работ из одного и того же строительного материала меняется в несколько раз.

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      Марина Совина
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