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15:47, 20 июня 2024Бывший СССР

В Раде заявили о замечаниях к строительству укреплений на границе с Белоруссией

Депутат Рады Цымбалюк: строительство укреплений на границе вызывает замечания
СюжетСтоимость строительных материалов:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Строительство укреплений на границе с Белоруссией вызывает замечания комиссии Верховной Рады по обустройству фортификационных сооружений. Об этом заявил заместитель председателя комиссии Михаил Цымбалюк, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Цымбалюк сообщил о планируемой проверке строительства укреплений на границе с Белоруссией. По его словам, сообщения о некачественной работе поступают не только из Харьковской области, но и из других регионов Украины.

«Это очень чувствительная тема, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что большинство этих материалов имеют степень ограниченной государственной тайны», — подчеркнул депутат. Политик отметил, что в ряде случаев стоимость работ из одного и того же строительного материала меняется в несколько раз.

Ранее кабинет министров Украины лишил финансирования два региона ради создания укреплений в Харьковской области. Украинское правительство перенаправило средства резервного фонда госбюджета для Николаевской и Ровненской областей.

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      Юрий Леонов
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