Углубление отношений России и Белоруссии назвали угрозой НАТО

В НАТО заявили о негативных последствиях углубления отношений Москвы и Минска

В НАТО увидели угрозу альянсу в углублении отношений России и Белоруссии. Соответствующее заявление было отражено в итоговой декларации саммита НАТО в Вашингтоне.

В документе отмечается, что Белоруссия «продолжает способствовать» проведению специальной военной операции на Украине. Также в декларации говорится о негативных последствиях «углубления политической и военной интеграции» Москвы и Минска для региональной стабильности и обороны НАТО.

В конце июня в Генштабе Вооруженных сил Белоруссии заявляли о скоплении большого количества контингента НАТО и США у границ страны. Отмечалось, что общая численность западных военных составляет более 20 тысяч человек. В Минске сообщали, что это вызывает беспокойство и напряжение.

Ранее в НАТО также прокомментировали планы о строительстве линии обороны на границе с Россией. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс не против ее финансирования Европейским союзом.