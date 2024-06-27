Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:43, 27 июня 2024Мир

Генсек НАТО высказался о планах построить линию обороны на границе с Россией

Столтенберг: НАТО не против финансирования ЕС линии обороны на границе с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс не против финансирования Европейским союзом (ЕС) линии обороны на границе с Россией и Белоруссией. Для НАТО главное, чтобы это было сделано, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

«Будут ли это средства ЕС или средства из национального бюджета, для НАТО значения не имеет», — отметил норвежский политик.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы ЕС с Россией и Белоруссией. Уточняется, что таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и «других вредных действий» со стороны России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал эту идею полной глупостью и усомнился в том, что объект действительно возведут.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

      В 2024 году россиянам вернули порядка 10 процентов похищенных кибермошенниками денег

      В Британии высказались о ядерных учениях в России

      Кремль прокомментировал новость об отправке войск КНДР в Донецк

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше