В Литве закрытие границы с Белоруссией объяснили метафорой эпохи холодной войны

Президент Литвы Науседа: между Западом и Востоком опустился железный занавес

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил решение о закрытии двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией метафорой эпохи холодной войны. По его словам, между Западом и странами Востока опустился железный занавес, передает LRT.lt.

«Он [железный занавес] уже опустился, опустился всей своей тяжестью 24 февраля 2022 года. (...) Железный занавес существует; он, вероятно, опустился надолго. Я не берусь судить, на десятилетия или на годы. Это во многом будет зависеть от будущего российского режима», — заявил глава Литвы.

Он добавил, что прекращение диалога между Западом и Россией может нанести большой ущерб странам НАТО.

18 августа 2023 года Литва уже закрыла два КПП на границе с Белоруссией. 6 февраля правительство республики предложило закрыть еще два пропускных пункта ради укрепления европейских санкций.